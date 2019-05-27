Оснований для дефолта на Украине нет, считает эксперт

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Оснований для объявления дефолта на Украине нет, поскольку Киев имеет доступ к внешнему финансированию, а экономика четвертый год подряд демонстрирует рост, считает экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

По мнению Билан, дефолт обоснован при полной утрате доверия инвесторов и неготовности кредиторов давать в долг.

"Экономика растет четвертый год подряд, внешняя ситуация в целом благоприятная, конфликт на Востоке критического негативного влияния на экономику не оказывает, показатель госдолг к ВВП за два года снизился на четверть и уже приблизился к порогу безопасности в 60%", - написала Билан на странице в Facebook

Билан отметила, что выплаты по внешнему долгу ожидаемо растут и напомнила, что в 2019 году Украине нужно заплатить 4,4 миллиарда долларов по долгу. "Половину мы уже выплатили, осталось около двух миллиардов. В следующем году выплаты достигнут пиковых - 5,2 миллиардов, потом вернутся на уровень 4,3 миллиардов и продолжат снижаться. Итого - 11 миллиардов внешних выплат в ближайшие 2,5 года", - заявила эксперт.

Билан подчеркнула, что "под зонтиком" МВФ Украина может привлечь гораздо больше средств, необходимых для внешних выплат, и "спокойно профинансировать дефицит бюджета, сохранив при этом макроэкономическую стабильность - основу для внутренних и внешних инвестиций и экономического роста".