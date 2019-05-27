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РИА Новости
Война в Сирии

Около 450 боевиков "ан-Нусры"* напали на сирийских военных в провинции Хама

Вчера, 22:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 450 террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* напали на позиции правительственных сил Сирии в провинции Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.
"Ночью 26 мая 2019 года боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама. В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО", - сказал он.
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Купчишин добавил, что во время боя правительственные силы уничтожили три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей и около 100 боевиков.
Он напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Купчишин также рассказал, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели одна гуманитарную акцию в населенном пункте Мааррин провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
Руководитель российского Центра уточнил, что с 27 мая для добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска "Суран".
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Кроме того, он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований - в Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Мамухия, Икко, Руейсет-Эскандер, Телль-Эт-Тут, Эль-Арейм, Айн-Эль-Ашара, Нахшебба, Айн-Эн-Наур, провинции Латакия, Скальбия, Кафер-Нбуда провинции Хама, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно.
*Запрещенная в России террористическая организация
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