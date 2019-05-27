Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T22:02Z
https://ria.ru/20190527/1554971190.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия обнаружила в Хаме госпиталь "Белых касок", сообщили СМИ

Вчера, 22:02
2053
ДАМАСК, 27 мая – РИА Новости. Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик импровизированный госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химатак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, передает в понедельник гостелевидение Сирии.
По данным телеканала Syria TV, военные проводили осмотр освобожденных зданий в городе, расположенном на северо-западе провинции Хама, и обнаружили полевой госпиталь с большим количеством белых касок, противогазов, защитных химкостюмов и медицинских препаратов для защиты от различных химических веществ.
Дым на месте взрыва в провинции Идлиб. 22 мая 2019
24 мая, 17:14
Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью
Отмечается, что часть медицинских приспособлений произведена в ФРГ.
Аналогичный госпиталь был обнаружен армией в пятницу в городе аль-Хвейз.
Кроме того, армия обнаружила в 20 метрах под скалой в городе туннель длиной в 50 метров, использовавшийся боевиками для укрытия от ударов армии и передвижений. Стены туннеля сделаны из бетона, а ширина позволяет проехать по нему даже автомобилю. Боевики устроили комнаты в туннеле для собраний руководства группировок, а также тюрьму, сообщил корреспондент канала.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат эль-Мудик и Кафр-Набуда.
Фабрика слез. Боевики в Сирии нахимичили себе крыло
22 мая, 17:31
"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2504010
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
06:21В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
06:11В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище
06:08В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
05:56Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
05:52Суд по иску о выпуске на волю косаток в Приморье отложили до 31 мая
05:48Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате
05:40В Восточной Гуте восстановили школу
Лента новостейМолния