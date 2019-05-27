Сирийская армия обнаружила в Хаме госпиталь "Белых касок", сообщили СМИ

ДАМАСК, 27 мая – РИА Новости. Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик импровизированный госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химатак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, передает в понедельник гостелевидение Сирии.
По данным телеканала Syria TV, военные проводили осмотр освобожденных зданий в городе, расположенном на северо-западе провинции Хама, и обнаружили полевой госпиталь с большим количеством белых касок, противогазов, защитных химкостюмов и медицинских препаратов для защиты от различных химических веществ.
Отмечается, что часть медицинских приспособлений произведена в ФРГ.
Аналогичный госпиталь был обнаружен армией в пятницу в городе аль-Хвейз.
Кроме того, армия обнаружила в 20 метрах под скалой в городе туннель длиной в 50 метров, использовавшийся боевиками для укрытия от ударов армии и передвижений. Стены туннеля сделаны из бетона, а ширина позволяет проехать по нему даже автомобилю. Боевики устроили комнаты в туннеле для собраний руководства группировок, а также тюрьму, сообщил корреспондент канала.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат эль-Мудик и Кафр-Набуда.
22 мая, 17:31"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.