Французский политик назвал итоги выборов в ЕП личным поражением Макрона

Не все остаются на своих местах. В Европарламенте усилятся "антитела" После этих выборов Европарламент устоял. Как и те два "кита", на которых он, собственно, и стоит. Но теперь их правильнее было бы назвать "черепахами" ‒ по сравнению с теми, кто стремительно усиливает свое влияние и в стенах ЕП, и по всей Европе.