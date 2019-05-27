Французский политик назвал итоги выборов в ЕП личным поражением Макрона

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Второе место партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" является для него личным поражением, заявил РИА Новости кандидат на выборах в Европарламент от "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Тьерри Мариани.
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%.
"Это красивая победа... Мы очень удовлетворены результатом, который сделал нас победителями. И даже если разрыв небольшой, это личное поражение для президента (Макрона - ред.), который был полностью вовлечен в эти выборы ", - заявил собеседник агентства.
По словам Мариани, Макрон не изменится, он уже говорил, что он будет придерживаться той же политики, что он оставит того же премьер-министра.
"Нормальный" президент, который был настолько вовлечен в выборы и который не стал первым, сделал бы выводы в пользу того, чтобы уйти с должности, как сделал генерал (Шарль - ред.) де Голь в 1969 году, или организовал бы другие выборы в законодательный орган, или хотя бы изменил свою политику", - считает кандидат от "Национального объединения".
Вчера, 17:11Не все остаются на своих местах. В Европарламенте усилятся "антитела"После этих выборов Европарламент устоял. Как и те два "кита", на которых он, собственно, и стоит. Но теперь их правильнее было бы назвать "черепахами" ‒ по сравнению с теми, кто стремительно усиливает свое влияние и в стенах ЕП, и по всей Европе.
Третье место занимают зеленые Europe Ecologie - Les Verts, которые набирают 13,47%, и за ними следуют "Республиканцы" (8,5%). Партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.
На предыдущих европейских выборах в 2014 году партия (тогда "Национальный фронт") также была первой, с 24,85%.
Вчера, 15:19Предварительные итоги выборов в Европарламент