Луценко попросил Раду вернуть механизм заочного судопроизводства на Украине

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины призвал депутатов Верховной рады принять законопроект, который позволит возобновить заочное судопроизводство.

"Механизм заочного судопроизводства закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований… На вашем рассмотрении есть законопроект № 9353, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство", - заявил Луценко в видеообращении в Facebook.

По его словам, законопроект касается исключительно преступлений предыдущих лет. "Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, мы вместе с вами закончим то, что обещали людям: восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказ расстреливать мирных людей", - отметил генпрокурор.

Также Луценко напомнил, что по делам "евромайдана" около 170 человек находятся с обвинительными актами в судах, еще 445 лиц, среди которых высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, являются подозреваемыми или ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО.