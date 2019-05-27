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РИА Новости

Луценко попросил Раду вернуть механизм заочного судопроизводства на Украине

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины призвал депутатов Верховной рады принять законопроект, который позволит возобновить заочное судопроизводство.
"Механизм заочного судопроизводства закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований… На вашем рассмотрении есть законопроект № 9353, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство", - заявил Луценко в видеообращении в Facebook.
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По его словам, законопроект касается исключительно преступлений предыдущих лет. "Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, мы вместе с вами закончим то, что обещали людям: восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказ расстреливать мирных людей", - отметил генпрокурор.
Также Луценко напомнил, что по делам "евромайдана" около 170 человек находятся с обвинительными актами в судах, еще 445 лиц, среди которых высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, являются подозреваемыми или ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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