В Югре возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе, где в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб человек и еще семеро пострадали, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Представитель окружного УМВД вечером в понедельник сообщил об аварии неподалеку от поселка Талинка в Октябрьском районе Югры, где перевернулся микроавтобус. По данным правоохранителей, он направлялся из Ханты-Мансийска в Югорск. В ведомстве позже уточнили, что автомобиль столкнулся с грузовиком, который шел в попутном направлении. Погиб пассажир микроавтобуса, еще семеро пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении СУСК.

Кроме того, отмечается, что в рамках расследования уголовного дела запланирована проверка организатора пассажирской перевозки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место ДТП выехали следователи и криминалисты.