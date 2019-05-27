Эксперт рассказал о возможных последствиях объявления дефолта на Украина

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Украина, объявив дефолт по внешним долгам, сэкономит 11 миллиардов долларов в ближайшие 2,5 года, при этом потеряет геополитическую международную поддержку, считает экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

"Альтернативный сценарий – объявить дефолт и сэкономить 11 миллиардов долларов в ближайшие 2,5 года. Но потерять поддержку международных партнеров, в том числе, и геополитическую", - сообщила Билан на странице в Facebook в понедельник.

По словам экономиста, объявление дефолта может привести к закрытию финансирования частных компаний на Украине, а также отсутствию финансирования бюджетного дефицита в размере трех миллиардов долларов.

"Придётся сократить бюджетные выплаты, в первую очередь – инвестиционные, но не исключено, что и зарплаты/пенсии – и/или повысить налоги. Из дополнительных рисков – девальвация валюты, отток депозитов из банковской системы", - отметила она.

Билан считает, что ускорение реформ и продолжение сотрудничества с МВФ может привлечь у внешних кредиторов более 11 миллиардов долларов, необходимые Киеву для внешних выплат в ближайшие 2,5 года.