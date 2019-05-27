Напавшие на кортеж Трампа в Париже активистки Femen получили условный штраф

Инцидент произошел 10 ноября, когда во французской столице состоялись масштабные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Три раздетые по пояс девушки из Femen пытались остановить процессию Трампа в центре Парижа, но были задержаны полицией.

Против одной из задержанных девушек дело было закрыто ввиду ошибки в судебной процедуре. На слушаниях в марте обвинение просило приговорить оставшихся двух фигуранток к условному тюремному заключению сроком на один месяц.