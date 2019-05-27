Напавшие на кортеж Трампа в Париже активистки Femen получили условный штраф

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Париже приговорил двух активисток движения Femen, напавших в ноябре на кортеж президента США Дональда Трамп, к условному штрафу в размере 1 тысячи евро по обвинению в непристойном поведении, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 10 ноября, когда во французской столице состоялись масштабные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Три раздетые по пояс девушки из Femen пытались остановить процессию Трампа в центре Парижа, но были задержаны полицией.
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Против одной из задержанных девушек дело было закрыто ввиду ошибки в судебной процедуре. На слушаниях в марте обвинение просило приговорить оставшихся двух фигуранток к условному тюремному заключению сроком на один месяц.