Митрополит Иларион: тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает

Как оценивают в Русской православной церкви посредническую миссию предстоятеля Кипрской церкви, предпринятую им для урегулирования церковной ситуации на Украине? Каковы перспективы проведения Всеправославного собора? Возможна ли в ближайшее время встреча Кипрского архиепископа Хризостома с патриархом Кириллом? Что ждет Украинскую православную церковь при новом президенте Украины Владимире Зеленском? На эти и другие вопросы РИА Новости отвечает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сопровождавший патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ходе его визита в Страсбург 25-27 мая. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка, сейчас Кипрский архиепископ Хризостом встречается по очереди с предстоятелями православных Церквей мира для обсуждения церковной ситуации на Украине. Он уже встретился с патриархами Сербским, Болгарским, Элладским архиепископом. Могли бы вы прокомментировать его визиты, их итоги, известно ли о каких-то договоренностях?

- В тех условиях, когда Константинопольский патриарх, объявив себя первым без равных, самоустранился от решения межправославных проблем и от координации усилий православных церквей по решению этих проблем, неудивительно, что появляются альтернативные центры такой координации. Архиепископ Кипрский по собственной инициативе взял на себя некую посредническую миссию. Он, как я понимаю, не предопределяет результаты этой миссии, он поставил перед собой задачу объехать все поместные Церкви, встретиться с их предстоятелями и услышать мнение о том, что произошло на Украине.

Удастся ли при помощи этой посреднической миссии найти решение проблемы, мы сейчас предсказать не можем. Но то, что архиепископом движет добрая воля, это совершенно очевидно. В качестве примера могу привести переговоры между Антиохийским и Иерусалимским патриархами. Они состоялись там же, на Кипре, и, хотя пока не привели к окончанию кризиса во взаимоотношениях между этими Церквами, закончились тем, что обе Церкви заявили о готовности решить проблему. А проблема возникла из-за вопроса о церковной юрисдикции в Катаре. То есть, то, чего не сумел сделать патриарх Варфоломей, - усадить за стол переговоров две эти Церкви, - сумел сделать архиепископ Кипрский. И можно надеяться, что его инициатива принесет со временем добрые плоды.

То, что не может не радовать, - это что на сегодня ни одна поместная православная Церковь не признала беззаконное деяние, которое совершил патриарх Варфоломей на Украине. Если бы такое признание со стороны части Церквей последовало, это бы еще больше углубило раскол. Он был инициирован одной Церковью, но если бы в него вовлеклись другие Церкви, было бы труднее его уврачевать. Это понимает прекрасно и архиепископ Кипрский, который говорит о том, что до общеправославного решения по этому вопросу не должно быть признания так называемой "Православной церкви Украины", созданной томосом Константинопольского патриарха.

- А каковы сегодня вообще перспективы проведения Всеправославного собора или синаксиса по Украине - о нем ведь говорится давно, и, как понимаю, большинство Церквей высказались уже в поддержку этой идеи. Приближается ли то время, когда он может состояться? И где? Кто должен быть гостеприимным хозяином, берущим на себя труды и расходы по проведению такого мероприятия?

- Пока никаких конкретных планов по проведению такого Собора никто не высказывал. И трудность сейчас заключается в том, что если Собор будет созван не Константинопольским патриархом, то Константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван Константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот Собор не приедут многие Церкви. Ситуация может показаться вообще тупиковой. Но тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает. Раньше или позже, я уверен, будет найдено общеправославное решение этого вопроса. А пока мы вполне удовлетворены общеправославным консенсусом относительно непризнания беззаконного деяния патриарха Варфоломея.

- То есть, переговоров о подготовке Всеправославного совещания или собора в каком-то конкретном месте в конкретное время не ведется?

- Нет.

- А могли бы вы подтвердить информацию о том, что архиепископ Кипрский Хризостом намерен приехать и в Москву и встретиться со святейшим патриархом Кириллом?

- Эта информация звучала в СМИ, и, поскольку архиепископ Кипрский выразил намерение посетить все поместные Церкви, то, как я понимаю, в программе этих визитов будет и посещение Московского патриархата. Но пока конкретные даты такого посещения не определены.

Я собираюсь в начале июня быть на Кипре, встретиться с архиепископом. Надеюсь в беседе затронуть и тему Украины, и темы двусторонней повестки дня.

- Реально ли, что этот визит архиепископа Хризостома в Москву состоится в течение текущего года?

- Да, я предполагаю, что он состоится в течение текущего года – судя по той скорости, с которой архиепископ начал объезжать поместные Церкви.

- В некоторых поместных Церквах обсуждается идея возможного перерукоположения иерархов ПЦУ. Как вы к этому относитесь?

- Как я знаю, в самой ПЦУ эта идея не обсуждается и была отвергнута. А каноническое решение вопроса украинского раскола мы неоднократно предлагали и озвучивали. Оно было возможно. Оно и сейчас остается возможным.

Проблема создана из-за того, что Константинопольский патриарх решил пойти неканоническим путем. Он принял раскольников в церковное общение без покаяния, без согласия канонической Церкви. Более того, он объявил непокаявшихся раскольников, не имеющих легитимного церковного рукоположения, - канонической Церковью. А каноническую Украинскую церковь, объединяющую миллионы верующих, объявил упраздненной. Вот именно это беззаконное деяние и вызвало справедливую негативную реакцию во всем православном мире.

- Обращаясь ко внутренней церковной ситуации на Украине. Какие конкретные вопиющие случаи нарушения прав верующих за последнее время вы могли бы назвать? Какова в целом тенденция после того, как на Украине появился новый президент? И кто и что должен предпринять, чтобы эта "украинская проблема", наконец, была решена?

- Конкретные случаи нарушения прав верующих мы неоднократно озвучивали в наших публичных выступлениях. Это, во-первых, захваты храмов, которые осуществлялись при поддержке центральной власти и местных властей. Они осуществлялись незаконно, оспаривались в судах, и, как правило, общины канонической Церкви выигрывали эти судебные процессы. Тем не менее, храмы продолжали и продолжают оставаться в руках раскольников.

Кроме того, Верховная Рада приняла два дискриминационных закона. Один направлен на переименование Украинской православной церкви в Российскую православную церковь в Украине. Хотя она не является российской, она является украинской: ее члены - это граждане Украины, родившиеся и выросшие в Украине, имеющие украинские паспорта, любящие свою страну. Но задача заключалась в том, чтобы представить Украинскую церковь своего рода иностранным агентом на территории Украины и тем самым способствовать ее маргинализации, а в перспективе полной ликвидации.

Этой же цели служит другой закон, о перерегистрации общин, который позволяет без больших сложностей и без лишнего шума перерегистрировать общины канонической Церкви на раскольничьи общины. И любой захват храма канонической Церкви может быть оправдан при помощи этого закона.

После того как Порошенко, который был инициатором всех этих дискриминационных мер против Украинской церкви, потерпел позорное поражение на выборах и пришел к власти в Украине новый человек, появилась надежда на то, что действие этих законов будет приостановлено или что они будут вообще отменены как противоречащие, в том числе, конституции Украины.

Но самое главное, чего мы ожидаем от нового украинского президента, - это не каких-то привилегий в отношении Украинской церкви, не какой-то помощи, а просто того, чтобы он не вмешивался в церковные дела. Пусть политики занимаются своим делом, а Церковь пускай занимается своим делом...

- Если не будет его вмешательства и ваши надежды будут оправданы, разрешится ли существующий кризис сам собой? Эти законы, они же сами по себе не отменятся…

- Но эти законы уже оспариваются в суде, и есть вероятность того, что они будут отменены как антиконституционные.

- А что касается храмов, которые были раскольниками отобраны, - есть ли какие-то механизмы их возвращения?