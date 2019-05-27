В Перми начали доследственную проверку после травмирования крановщицы

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту травмирования крановщицы при падении башенного строительного крана в Перми, сообщает следственное управление СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, вечером в понедельник в Дзержинском районе Перми на строительной площадке многоквартирного дома упал башенный кран. Как отмечают в СК, в момент падения крана в кабине находилась крановщица, которая получила различные травмы. Ее госпитализировали.

В ведомстве также уточнили, что упавший кран частично разрушил одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и легковой автомобиль.

"По данном факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В СК добавляют, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы. По результатам проведения проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

Ранее, комментируя РИА Новости случившееся ЧП, представитель пресс-службы компании-застройщика предположил, что причиной падения крана могли стать ухудшившиеся погодные условия и сильный ветер, который, по прогнозам Пермского гидрометцентра, достигал 15-20 метров в секунду.