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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали вотум недоверия Курцу

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на смену правительства, руководство Австрии всегда отличал здоровый прагматизм и понимание негативных последствий от антироссийских санкций, заявила РИА Новости в понедельник сенатор, член ПА ОБСЕ Ирина Гехт.
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. Этот вопрос на голосование вынесла оппозиция на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Заседания ПА ОБСЕ зачастую проходят в Вене.
"У нас были очень дружественные отношения с Австрией, несмотря на антироссийские настроения в Европарламенте. И мы видим, что в Европе начинает возобладать здравый смысл", - отметила Гехт.
Она выразила надежду, что и новое правительство Австрии "будет понимать негативные последствия от санкционной политики Европы против России, будет относиться к отношениям с Москвой со здоровым прагматизмом".
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция. После публикации скандального видео лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии – социал-демократы продемонстрировали плачевный результат, в то время как партия Курца – лучший в своей истории на европейских выборах.
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
Вчера, 18:57
Парламент против канцлера. Австрия не верит Себастьяну Курцу?Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия главе австрийского кабинета министров впервые за 74 года. Печальный итог как бы скандала с как бы "племянницей русского олигарха".
Вотум, предложение о котором вынесла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), поддержало большинство - 110 из 183 депутатов. Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей.
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ОБСЕСебастьян КурцПарламентская ассамблея ОБСЕСовет Федерации РФАвстрияРоссияВ мире
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