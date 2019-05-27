Омбудсмен рассказала об инциденте с нападением собак на мальчика в Ногинске

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мальчик, госпитализированный после нападения собак в подмосковном Ногинске, был из многодетной и неблагополучной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения на него стаи бродячих собак, когда он вместе с шестилетним братом гулял во дворе в подмосковном Ногинске. Ребёнок доставлен в больницу города в состоянии средней степени тяжести.

"Вчера в Ногинском районе малыша покусали собаки. Ребенок гулял на улице под присмотром старшего шестилетнего брата, пока мама занималась домашними делами. Мальчик с многочисленными травмами и травматическим шоком госпитализирован. Малыш воспитывается в полной, многодетной, неблагополучной семье, с 2018 года с ней ведётся индивидуальная профилактическая работа", - сказала Мишонова.