Микроавтобус в Югре перевернулся после столкновения с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе из-за столкновения с грузовиком, который шел в попутном направлении и в момент аварии совершал поворот, заявили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее представитель ведомства сообщил об аварии неподалеку от поселка Талинка в Октябрьском районе Югры, где перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб один человек. По данным правоохранителей, микроавтобус направлялся из Ханты-Мансийска в Югорск. Источник РИА Новости в экстренных службах региона предположил, что автомобиль мог опрокинуться, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.

"По предварительным данным, "Камаз" совершал поворот налево, когда в него въехал микроавтобус, шедший следом, в попутном направлении", - рассказали в УМВД.

По уточненным данным ведомства, в микроавтобусе находились девять человек, в том числе восемь пассажиров. "Водитель от госпитализации отказался, из восьми пассажиров один погиб, один - "тяжелый", также еще шесть пострадали", - добавил собеседник агентства.