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РИА Новости

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Ранее "Известия", ссылаясь на учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, написали о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий.
По информации издания, врачи смогут "ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали". "Известия" также писали, что ранее негодные к службе призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, а теперь для этого составят "перечень медицинских организаций".
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения АО НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко. 12 апреля 2019
12 апреля, 15:01
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В Минобороны уточнили, что призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали
При этом ведомство подтвердило информацию, что при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.
Сенатор Алексей Кондратьев поддержал поправки в закон о воинской обязанности. По словам парламентария, изменения позволят повысить эффективность подготовки призывников к армии.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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