Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.

написали о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий. Ранее "Известия", ссылаясь на учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева,о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий.

По информации издания, врачи смогут "ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали". "Известия" также писали, что ранее негодные к службе призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, а теперь для этого составят "перечень медицинских организаций".

В Минобороны уточнили, что призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали

При этом ведомство подтвердило информацию, что при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.