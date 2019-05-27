Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Ранее "Известия", ссылаясь на учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, написали о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий.
По информации издания, врачи смогут "ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали". "Известия" также писали, что ранее негодные к службе призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, а теперь для этого составят "перечень медицинских организаций".
12 апреля, 15:01Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
В Минобороны уточнили, что призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали
При этом ведомство подтвердило информацию, что при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.
Сенатор Алексей Кондратьев поддержал поправки в закон о воинской обязанности. По словам парламентария, изменения позволят повысить эффективность подготовки призывников к армии.