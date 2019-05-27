Застройщик назвал возможную причину падения строительного крана в Перми

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Ухудшившиеся погодные условия могли стать причиной падения башенного крана в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной группы "Развитие", на площадке которой произошло ЧП.

Вечером в понедельник на строительной площадке ЖК "Бавария" в Дзержинском районе Перми рухнул башенный кран. В результате ЧП пострадала машинист крана, ее госпитализировали в МСЧ № 9. При падении кран повредил три частных деревянных дома, в которых проживали 17 человек, из них трое детей. По данным главы районной администрации Александра Стяжкина, никто из них не пострадал.

"По предварительным данным, причиной падения крана стали погодные условия", - сказали агентству в компании-застройщике.

Накануне ЧП Пермский гидрометцентр предупреждал о том, что 27 и 28 мая на территории региона местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В пресс-службе "Развития" подчеркнули, что весь ущерб, нанесенный при падении крана, будет возмещен, вопрос о выплате компенсации пострадавшей сотруднице будет решен позже.