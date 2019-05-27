2019-05-27T20:09Z
2019-05-27T20:09Z
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РИА Новости
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Выпускной без воздушных шаров: в Петербурге их запускать больше нельзя
Питерские выпускные в этот раз без воздушных шаров. Благодаря активистам экодвижения "РазДельный Сбор" их запретили использовать на всех массовых мероприятиях города.