Выпускной без воздушных шаров: в Петербурге их запускать больше нельзя

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Питерские выпускные в этот раз без воздушных шаров. Благодаря активистам экодвижения "РазДельный Сбор" их запретили использовать на всех массовых мероприятиях города.