Гурцкая осудила реакцию властей Приморья на выпускной во Владивостоке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ Диана Гурцкая в своем письме главе Приморья Олегу Кожемяко осудила решение местных властей привлечь к административной ответственности родителей школьницы, надевшей полицейскую форму на праздник в честь окончания учебного года, и призвала проанализировать организацию школьного воспитания в регионе.

В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского.

Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу. На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы.

"Вместо того чтобы разобраться в причинах происшествия, провести психологическую и воспитательную работу с детьми и их семьями, местные власти приняли решение о привлечении к административной ответственности родителей девочки, надевшей полицейскую форму", - говорится в обращении Гурцкой к Кожемяко, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Гурцкая отмечает, что это уже далеко не единственный случай в Приморском крае, касающийся проблем школьного воспитания. Ранее в селе Первомайское уроки по семейному воспитанию у школьников провели местные "криминальные авторитеты", а в городе Большой Камень родители, не получая реакции на жалобы по фактам издевательств над детьми, устроили самосуд в отношении малолетнего хулигана.

"Все это свидетельствует о серьезных проблемах в системе воспитания подрастающего поколения. Прошу Вас дать поручение о проведении комплексного анализа ситуации, связанной с организацией воспитательного процесса, и принятии мер реагирования по его итогам", - пишет Гурцкая в обращении.