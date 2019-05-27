В Париже проверяют рейсы "Аэрофлота" после получения письма с угрозами

ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Все самолеты "Аэрофлота", прибывающие из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.
"Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что проверку прошли пассажиры двух самолетов и их багаж, еще одному борту проверка предстоит.
"Угроза касалась сегодняшнего дня, так что, надеюсь, это сегодня закончится. На бортах абсолютно ничего не нашли, но мы были обязаны проверить", — добавил представитель пресс-службы.