В Париже проверяют рейсы "Аэрофлота" после получения письма с угрозами

ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Все самолеты "Аэрофлота", прибывающие из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.

"Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что проверку прошли пассажиры двух самолетов и их багаж, еще одному борту проверка предстоит.