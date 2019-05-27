Пострадавшим при падении крана жителям Перми окажут необходимую помощь

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Жителям поврежденных при падении крана домов в Перми предложат разместиться в маневренном фонде города, сообщил журналистам глава администрации Дзержинского района Перми Александр Стяжкин.

Вечером в понедельник в Дзержинском районе Перми рухнул башенный строительный кран. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек, погибших нет.

"В результате падения башенного крана были повреждены три частных деревянных дома, в которых проживало 17 человек, из них трое детей. Среди жителей домов пострадавших нет, состояние их удовлетворительное. Им будет оказана вся необходимая помощь, предложен маневренный фонд", - рассказал Стяжкин.

По словам Стяжкина, в ЧП пострадала женщина - машинист крана. По данным пресс-службы администрации Перми, работница строительной компании доставлена в МСЧ № 9, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.