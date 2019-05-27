Курц пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти

ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц, вотум недоверия которому в понедельник вынес парламент страны, заверил федерального президента, что его партия обеспечит упорядоченную передачу власти и поддержит любое временное правительство.

"После голосования в парламенте я позвонил федеральному президенту и заверил его, что мы готовы к упорядоченной передаче (власти – ред.) и переходному правительству, и что мы без условий поддержим временное правительство, независимо от того, кого он (президент) найдет. Речь не обо мне и не о нас, речь о республике Австрия", - заявил Курц, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал ORF

Он добавил, что Австрийская партия свободы (АПС) спустя короткое время после завершения правительственной коалиции с Австрийской народной партии (АНП), нашла себе нового партнера в лице социал-демократов, объединившись с ними на почве ненависти к народникам.

"На предвыборных мероприятиях Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и АПС в последние дни мы слышали только одно: "Курц должен уйти". Единственная программа обеих партий. Но я должен вам сказать одно: я разочарую обеих – я по-прежнему здесь, стою перед вами, как тот, кем я являюсь, как один из вас, кто хочет что-то изменить, неважно, на посту или нет, с должностью или без", - добавил Курц.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция. После публикации скандального видео лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии – социал-демократы продемонстрировали плачевный результат, в то время как партия Курца – лучший в своей истории на европейских выборах.