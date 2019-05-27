Берлускони избрали в Европарламент

РИМ, 27 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия", на прошедших в стране выборах в Европарламент получил 557 тысяч голосов избирателей, став самым популярным кандидатом партии.

Берлускони показал первый результат среди своих однопартийцев во всех четырех из пяти избирательных округах, в которых он решил выдвигаться в депутаты Европарламент, свидетельствуют данные МВД Италии. В пятом избирательном округе в центральной Италии список "Вперед, Италии" возглавил нынешний председатель Европейского парламента и заместитель Берлускони по партии Антонио Таяни.

Таким образом, как отмечают в правоцентристской партии, Берлускони в новом созыве ЕП будет обладателем наибольшего числа голосов среди итальянцев, учитывая, что лидер победившей на выборах партии "Лига" Маттео Сальвини должен отказаться от поста вице-премьера и главы МВД, чтобы занять кресло парламентария.

"Мы по-прежнему незаменимы, без нас правоцентристы проигрывают", - цитирует Берлускони газета La Repubblica

В 2013 году Берлускони лишился возможности занимать государственные должности и баллотироваться на выборах из-за приговора по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Год назад постановление о запрете было отменено.