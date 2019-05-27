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РИА Новости

Берлускони избрали в Европарламент

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 27 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия", на прошедших в стране выборах в Европарламент получил 557 тысяч голосов избирателей, став самым популярным кандидатом партии.
Берлускони показал первый результат среди своих однопартийцев во всех четырех из пяти избирательных округах, в которых он решил выдвигаться в депутаты Европарламент, свидетельствуют данные МВД Италии. В пятом избирательном округе в центральной Италии список "Вперед, Италии" возглавил нынешний председатель Европейского парламента и заместитель Берлускони по партии Антонио Таяни.
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Пучдемона избрали в Европарламент
Таким образом, как отмечают в правоцентристской партии, Берлускони в новом созыве ЕП будет обладателем наибольшего числа голосов среди итальянцев, учитывая, что лидер победившей на выборах партии "Лига" Маттео Сальвини должен отказаться от поста вице-премьера и главы МВД, чтобы занять кресло парламентария.
"Мы по-прежнему незаменимы, без нас правоцентристы проигрывают", - цитирует Берлускони газета La Repubblica.
В 2013 году Берлускони лишился возможности занимать государственные должности и баллотироваться на выборах из-за приговора по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Год назад постановление о запрете было отменено.
По результатам выборов "Вперед, Италия" набрала лишь 8,8% голосов. Убедительную победу на них одержала правая партия "Лига", которая последовательно критиковала политику нынешнего руководства Евросоюза и настаивала на необходимости отмены антироссийских санкций ЕС. За "Лигу" проголосовали 34,3% итальянцев, впервые сделав ее наиболее влиятельной политической силой Италии. Второе место по итогам голосования заняла Демократическая партия, сумевшая заручиться поддержкой 22,7% избирателей. Замыкает тройку лидеров с 17% общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое в результате европейских выборов уступило пальму первенства своим партнерам по правительственной коалиции из "Лиги".
Предварительные итоги выборов в Европарламент
Вчера, 15:19
Предварительные итоги выборов в Европарламент
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Выборы в Европарламент — 2019Сильвио БерлускониЕвропейский парламентИталияВ мире
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