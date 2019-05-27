МИД прокомментировал выборы в Европарламент

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Позиция Москвы в отношении Европейского союза по итогам выборов в Европарламент не меняется, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Мы готовы к сотрудничеству и диалогу, но на равноправной основе", - сказал он, отвечая на вопрос, как итоги выборов в ЕП могут повлиять на отношения Москвы и Брюсселя.
Позднее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент.
По его словам, европейское голосование мало интересует Москву.
"Возможно, будут обвинения, попытки найти какие-то свидетельства (вмешательства - ред.). Это будет совершенно неправильно. Какой будет европейский парламент, с таким мы и будем иметь дело", - добавил он.
Вчера, 15:19Предварительные итоги выборов в Европарламент