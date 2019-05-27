Патриарх Кирилл: противники строительства храмов ассистируют темным силам

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Противники строительства храмов ассистируют темным силам, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник по итогам трехдневного визита в Страсбург, где он освятил русский храм и заявил о строительстве Русской церковью в среднем трех храмов в сутки.

Это воскресное патриаршее заявление вызвало волну критических высказываний в некоторых кругах российского общества и СМИ.

"Храм никому не мешает. Если мы встречаемся с иррациональной агрессивной реакцией на строительство храма, то здесь - дело темное. Если рациональные факторы отсутствуют и есть иррациональное противление и злоба, то кто же может иметь злобу против того, чтобы был воздвигнут жертвенник в храме, посвященном Господу и Спасителю нашему? Противник Спасителя. К сожалению, есть люди, которые сознательно и несознательно ассистируют этому противнику, в том числе, и в борьбе с храмами", - сказал патриарх.

По его словам, "это явление экзотическое и очень редкое".

Патриарх Кирилл подтвердил, что в РПЦ "строится в среднем по три храма в сутки". Но возведение храмов, по его словам, не является "осуществлением замысла кого-то во власти": храмы строятся "не по приказу", а "в ответ на желания людей".

"Практически во всех случаях, за исключением отдельных политико-экзотических случаев, народ горячо поддерживает строительство храмов. И покуда будет потребность людей иметь храм, в том числе шаговой доступности, будут строиться эти храмы", - констатировал предстоятель РПЦ.