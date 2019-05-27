В Югре на трассе перевернулся микроавтобус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco, направлявшийся из Ханты-Мансийска в Югорск, не доезжая один километр до поселка Талинка, опрокинулся... В микроавтобусе находились восемь человек, один погиб, еще шестеро пострадали. Из шести пострадавших один - тяжелый", - сказал представитель УМВД.

По его словам, сотрудники полиции и автоинспекторы работают на месте ДТП и устанавливают причины произошедшего.

Как заявили журналистам в департаменте гражданской защиты населения Югры, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их доставляют машинами скорой помощи в окружную больницу Нягани. Кроме того, по данным ведомства, еще один человек отказался от госпитализации после осмотра врачами на месте аварии.