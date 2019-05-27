СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных "Миротворца"

"С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team", — цитирует объяснение "Миротворца" портал.

Сайт "Миротворец" известен скандальными материалами, в которых публикуются данные журналистов, ополченцев из Донбасса и других граждан, которые называются "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки получавших аккредитацию ДНР и ЛНР журналистов с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.