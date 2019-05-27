В ФСБ назвали причины усиления напряженности на границе России и Украины

Сенатор от Крыма рассказал, чем закончилось бы нападение Украины на Россию Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко дал советы Киеву по поводу силового восстановления контроля над Донбассом и возможного столкновения с Россией. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik оценил эти советы.