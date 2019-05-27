В ФСБ назвали причины усиления напряженности на границе России и Украины

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские пограничники уклоняются от сотрудничества с российскими, что создает дополнительные риски и повышает условия для противоправной деятельности, заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках. Все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе", — пояснил генерал.
По словам Кулишова, на границе с Украиной часто задерживают незаконных транзитных мигрантов, санкционную продукцию.
"На участках российско-украинской границы со стороны организованных преступных групп и приграничного населения, втянутого в противоправную деятельность, предпринимаются попытки контрабанды топлива и товаров народного потребления. В 2018 году пресечено более 550 таких попыток, задержано товаров и грузов на сумму, превышающую 116 миллионов рублей", — заключил руководитель Погранслужбы ФСБ.
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