На Украине сообщили о разработке замены российскому двигателю РД-171М

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинское КБ "Южное" разработало ракетный двигатель, который в перспективе сможет заменить самый мощный в мире российский жидкостный двигатель РД-171М, заявил гендиректор предприятия Александр Дегтярев.
Двигатель РД-171М, созданный в НПО "Энергомаш", использовался на первой ступени ракеты-носителя "Зенит", производимой на Украине. Это самый мощный из эксплуатирующихся жидкостный ракетный двигатель в мире (тяга - 740 тонн). В настоящее время на базе него создается двигатель РД-171МВ для применения на первой ступени ракеты "Союз-5".
"Если говорить о самом больном месте импортозамещения в "Зените" - это двигатель первой ступени РД-171М. Но в КБ "Южное" разработан двигатель РД-815 тягой 250 тонн и три (таких) двигателя составляют первую ступень (перспективной) ракеты "Маяк-3.9", что немножко выше по суммарным характеристикам, чем 171-й двигатель", - сказал Дегтярев в видео, опубликованном на YouTube-канале предприятия.
По его словам, при должном финансировании его создание займет два года.