На Украине сообщили о разработке замены российскому двигателю РД-171М

"Если говорить о самом больном месте импортозамещения в "Зените" - это двигатель первой ступени РД-171М. Но в КБ "Южное" разработан двигатель РД-815 тягой 250 тонн и три (таких) двигателя составляют первую ступень (перспективной) ракеты "Маяк-3.9", что немножко выше по суммарным характеристикам, чем 171-й двигатель", - сказал Дегтярев в видео, опубликованном на YouTube-канале предприятия.