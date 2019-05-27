Жертвами землетрясения в Перу стали два человека

"Десяти районам нанесен ущерб землетрясением магнитудой 8: Лорето, Пиура, Хунин, Уануко, Сан Мартин, Амасонас Кахамарка, Да Либертад, Анкаш и Паско. На данный момент двое погибли и 15 пострадали", - отмечает центр.

Ранее институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 8 и глубиной 135 километров. Подземные толчки зафиксированы в 02.4 (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.