Карательные меры не помогут в воспитании учеников, заявили в Минпросвещения

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Систему воспитания формирует не только школа, административные "карательные" меры не помогут достучаться до выпускников, которые устроили костюмированную вечеринку на последнем звонке во Владивостоке, сказал РИА Новости директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.

Ранее в соцсетях широкое распространение получило видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.

Позже в Минпросвещения прокомментировали эту историю, отметив, что ведомство осуждает эту акцию, так как подобные вещи могут оскорбить педагогический коллектив.

"Систему воспитания формирует не только школа, это процесс, в котором участвуют родители, те, с кем ребенок регулярно общается. Не менее важен в этом процессе психологический климат, формирование которого зависит также от всех участников образовательных отношений", - сказал Емельянов РИА Новости.

Он подчеркнул, что здесь вопрос смыслов, а не вопрос карательных административных мер, которые вряд ли помогут достучаться до ребят в данном конкретном случае.

"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - добавил Емельянов.