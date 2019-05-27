В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО

Американские военные во время учений в Польше

ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24

По данным издания, "3-19 июня в Польше пройдут международные учения противовоздушной обороны войск НАТО в Европе под кодовым названием "Tobruq Legacy-19", в которых примут участие подразделения из Польши, Венгрии, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании".

Ожидается, что в ходе учений будут применяться ракетные системы средней дальности Patriot, а также широкий спектр польских и зарубежных комплексов малой дальности, таких как NASAMS, Hawk, Kub, Osa. Учения будут проходить как на штабном, так и на полигонном уровне с участием около 4,8 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи единиц техники.

В полигонной части учений примут участие подразделения из Польши, США, Великобритании, Венгрии, Румынии и Словакии, а также совместная немецко-голландская боевая группа.

Учения пройдут на территории центрального полигона ВВС Польши (Устка), а также на 21-м центральном авиационном полигоне (Надажице) и в центре полигонного обучения сухопутных войск (Ожиш).