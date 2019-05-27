"Ростех" назвал условие поставок боеприпасов в США

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия может поставить в США патроны, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Так в корпорации прокомментировали объявленный Пентагоном тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.

В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.

В корпорации добавили, что по основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими в мире, и пояснили, что указанные в перечне пистолеты, автоматы и пулеметы — это советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в большое количество стран Азии, Африки и Латинской Америки.