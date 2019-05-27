В Турции будут развивать гастрономический туризм

АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Турция намерена пропагандировать не пляжный отдых, а гастрономический туризм и посещение исторических и культурных памятников, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
"Туристические возможности Турции с этого года мы будем пропагандировать не с точки зрения пляжного отдыха. Туристы смогут узнать о гастрономическом туризме в Турции, о ее исторических и культурных памятниках", - цитирует Эрсоя агентство Anadolu.
По его словам, уже апреле турпоток в Турцию вырос на 24% (год к году). Министр отметил, что это является результатом активной рекламы отдыха в стране.
"Для достижения доходов от туризма на уровне 70 миллиардов долларов к 2023 году необходимо увеличить доходы от сферы гастрономического туризма. В этой связи ведется серьезная работа", - добавил Эрсой.