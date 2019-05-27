В Минздраве рассказали о пострадавшем при падении башенного крана в Перми

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пострадавший при падении башенного крана в Перми человек является работником строительной компании, уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

В понедельник в 17.05 мск на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о падении строительного крана в Дзержинском районе Перми. По данным спасателей, в результате ЧП пострадал один человек, погибших нет. При падении кран повредил три дома.

"Это сотрудник строительной компании, а не житель", - сообщили агентству в минздраве.