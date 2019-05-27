"Глонасс-М" сменит один из старейших спутников

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выведенный на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М" заменит спутник, который в полтора раза переработал расчетный срок службы, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной институт "Роскосмоса").

В понедельник с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" был запущен спутник "Глонасс-М". Вскоре после старта в ракету попала молния, но несмотря на это спутник был выведен на расчетную орбиту и принят на управление.

На сайте центра говорится, что выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" с системным номером 758 планируется разместить в 12-й точке, в которой в настоящее время работает аппарат "Глонасс-М" с номером 723. Этот спутник был запущен в декабре 2007 года и введен в эксплуатацию в январе 2008 года.

Среди функционирующих по целевому назначению аппаратов в системе спутник с номером 723 является одним из самых старых: при сроке службы 7 лет он проработал 11 лет. Дольше него в системе функционируют аппараты с номерами 717, 719 и 720 (по 12 лет), и 721 (11 лет).