Глава МИД Белоруссии положительно оценил отношения с Россией

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У России и Белоруссии нет разногласий и проблем, они придерживаются единых позиций по многим вопросам, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"У нас (Белоруссии и России - ред.) абсолютно нет никаких разногласий, проблем, мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а наоборот, ведут к большей конфронтации", - сказал Макей.