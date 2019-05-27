На Украине сообщили о разработке собственной ракеты на замену "Зениту"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинское КБ "Южное" разработало космическую ракету-носитель "Маяк-3.9S", которая заменит ракету "Зенит", имеющую российские комплектующие, заявил гендиректор предприятия Александр Дегтярев.

На ракете "Зенит", которая производилась на Украине, использовалось 70% российских комплектующих. Основные из них - двигатель первой ступени РД-171М и система управления.

"В КБ "Южное" разработана ракета "Маяк-3.9S", которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит "Зенит". Но она спроектирована исходя из использования старта на Байконуре и "Морского старта"", - сказал Дегтярев в видео, опубликованном на YouTube-канале предприятия.