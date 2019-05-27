В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал решение об отмене в России внутрисетевого роуминга для мобильных операторов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Он назвал документ окончательным решением этого вопроса. Помимо этого, на сайте правительства указывается, что Россия интенсифицировала работу над постепенной отменой роуминга внутри Евразийского экономического союза.

"Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей. Чтобы никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это все работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнеров", - цитирует Свинцова RT

Он отметил, что положительно оценивает решение правительства.

Отмена роуминга

В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг дает возможность за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный позволяет пользоваться услугами связи, когда сети данного оператора нет в какой-либо части страны.