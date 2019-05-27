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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал решение об отмене в России внутрисетевого роуминга для мобильных операторов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Он назвал документ окончательным решением этого вопроса. Помимо этого, на сайте правительства указывается, что Россия интенсифицировала работу над постепенной отменой роуминга внутри Евразийского экономического союза.
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Эксперт об отмене роуминга: самому себе платить – это безумиеГосдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны. Эксперт Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вопрос должен быть окончательно закрыт.
"Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей. Чтобы никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это все работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнеров", - цитирует Свинцова RT.
Он отметил, что положительно оценивает решение правительства.

Отмена роуминга

В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг дает возможность за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный позволяет пользоваться услугами связи, когда сети данного оператора нет в какой-либо части страны.
С 1 июня вступает в силу закон о ликвидации национального роуминга. По новым правилам стоимость услуг связи не будет изменятся в зависимости от региона пребывания абонента.
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Андрей СвинцовДмитрий МедведевГосдума РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Ну-ну...провайдер изменит тарифы и пойдет на какие ни-будь уловки. Прибыль терять?! В России такого не бывает.
27 мая, 18:45
kordon365
4010004
Да уже все тарифы изменили на всех операторах в большую сторону естественно!Ещё и звонят и предлагают как постоянному клиенту "Спецтариф" в два раза дороже)
27 мая, 18:59
Сергей Евгеньев
2640003
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