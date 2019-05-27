В Перми упал строительный кран

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Башенный строительный кран рухнул в центре Перми, один человек пострадал.
"В 19.05 (17.05 мск) поступило сообщение о падении строительного крана в Дзержинском районе Перми. Экстренные службы выехали к месту вызова", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС России по Пермскому краю.
4 мая, 11:11На западе Москвы упал башенный кран
Как рассказали РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения, "по предварительным данным, один человек пострадал".
Ранее городская служба спасения Перми со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра предупреждала местных жителей о том, что 27 и 28 мая на территории региона местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.