В Перми упал строительный кран

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Башенный строительный кран рухнул в центре Перми, один человек пострадал.

"В 19.05 (17.05 мск) поступило сообщение о падении строительного крана в Дзержинском районе Перми. Экстренные службы выехали к месту вызова", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС России по Пермскому краю.

Как рассказали РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения, "по предварительным данным, один человек пострадал".