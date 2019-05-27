Россия и Белоруссия обеспокоены наращиванием активности НАТО у границ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем выражена общая озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ.

"Говорили о проблематике нераспространения и контроля над вооружениями. Выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ, отметили, что такие шаги ведут к нарастанию напряженности в Евроатлантике", - сказал Лавров.