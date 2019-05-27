В Чувашии задержали четырех мужчин за нападение на врачей скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Несколько пьяных мужчин напали на бригаду скорой помощи в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, полиция проводит проверку, нападавшие задержаны, сообщает пресс-служба МВД России.

Видео нападения на фельдшера, снятое на регистратор автомобиля скорой помощи, было опубликовано на чувашском портале "На-связи.ru". На записи видно, что молодой человек ударил сотрудника скорой помощи, а когда тот уложил нетрезвого мужчину на землю, на него накинулись еще несколько человек. На помощь коллеге пришел другой сотрудник, который оттолкнул самого агрессивного нападавшего. В описании к видео говорится, что инцидент произошел 26 мая в одном из дворов Новочебоксарска, куда врачи приехали на вызов.

"26 мая в 18.29 в дежурную часть отдела МВД России по городу Новочебоксарску поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции участники инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.