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РИА Новости

Проект Google почти исключил существование "холодного термояда"

Вчера, 18:04
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© Google // Berlinguette et al. / Nature 2019Один из вариантов "холодного термоядерного" реактора, который протестировали физики из Google
Один из вариантов холодного термоядерного реактора, который протестировали физики из Google
© Google // Berlinguette et al. / Nature 2019
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий". Это почти полностью ставит крест на идее создания низкотемпературного "термояда", пишут ученые в журнале Nature.

"Многочисленные неудачные попытки осуществить подобные реакции привели к тому, что "холодный термояд" оказался выведен далеко за грани науки. Мы допустили, что это решение могло быть преждевременным, и проверили все эти опыты с максимальной точностью. Несмотря на все усилия, мы не получили ни одного положительного результата", — заявил Мэтт Тревитик (Matt Trevithick), глава проекта в Google.

В настоящее время ученые всерьез рассматривают два типа термоядерных реакторов – токамак и стелларатор. По принципу работы они близки: высокотемпературная плазма в них удерживается не стенками камеры, а магнитным полем. Но если в токамаке этот эффект достигается за счет тока, который возникает за счет пропускания тока через плазму и его тороидальной формы, то стелларатор целиком зависит от внешних катушек и имеет вид "мятого бублика".
Идея токамака сегодня считается более перспективной, и именно она используется проектом "Международный экспериментальный термоядерный реактор" (ITER), который в настоящее время строится во Франции при участии ученых из России, ЕС, США, Китая и других стран.
Академик Владимир Фортов. Архив
20 июня 2013, 17:47
Глава РАН сомневается в перспективности холодного ядерного синтезаХолодный ядерный синтез - это предполагаемая возможность осуществления ядерной реакции синтеза в атомно-молекулярных системах без значительного нагрева рабочего вещества. По оценке Фортова, пока эксперименты в этом направлении не принесли ощутимых результатов.
Гораздо меньше энтузиазма и намного больше споров и скандалов вызывает идея так называемого "холодного термоядерного синтеза". В 1989 году два ведущих электрохимика мира, Стэнли Понс и Мартин Флейшманн, заявили, что им удалось заставить атомы тяжелого водорода, дейтерия, сливаться и превращаться в тритий и гелий внутри специального катализатора из платины и палладия.
Это заявление стало сенсацией в СМИ, однако ни одна научная группа не смогла повторить эксперименты Флейшманна и Понса. В конечном итоге "холодный термояд" прочно обосновался на границе между наукой и лженаукой, периодически порождая новые скандалы и безуспешные попытки повторить идею американских электрохимиков, подойдя к ней с другой стороны.
Четыре года назад интерес к этой дискуссии вспыхнул снова, когда Третивик и его единомышленники в Google объявили о запуске масштабного проекта по полноценной научной проверке всех вариаций "холодного термояда".
В рамках этой инициативы поисковый гигант планировал заручиться поддержкой трех десятков специалистов в области термоядерного синтеза и выделить им все необходимые ресурсы для полноценной проверки заявлений Флейшманна и Понса, а также других создателей "холодных термоядерных реакторов".
В общей сложности, Google разрешил ученым работать над этой проблемой на протяжении двух лет, не опасаясь каких-то вмешательств или огласки. Физики разделились на несколько групп для перепроверки получаемых результатов и верификации экспериментов, если хотя бы один из них достигнет положительного результата.
Их опыты показали, что ни электроды из благородных металлов, ни порошки из палладия и платины, ни электрические разряды в облаках плазмы с особыми свойствами не порождали тритий или гелий ни при каких концентрациях дейтерия и любых других условиях.
Более того, ученым пришлось решить массу практических проблем и открыть много новых свойств соединений водорода с катализаторами и проблем с замерами их свойств и работой, о которых "изобретатели" этих реакторов не подозревали.
Процесс сборки термоядерного реактора ИТЭР
21 июня 2017, 12:49
Физики выяснили, как можно удержать термоядерный реактор от взрыва
В частности, физики пока не знают, как можно насытить эти электроды дейтерием таким образом, чтобы на каждые 100 атомов металла приходилось как минимум 88 атомов водорода. Решение этой проблемы позволило бы сделать более однозначные выводы по тому, возможен ли "холодный термояд" в принципе. Пока что они заметно сократили, но еще не полностью исключили эту вероятность.
Как надеются ученые, эти данные помогут создателям действительно работающих термоядерных реакторов ускорить их разработку, а также решить многие другие интересные задачи, связанные с тем, как водород взаимодействует с другими элементами и ведет себя в экстремальных условиях.
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физикаИТЭРОткрытия - РИА НаукаGoogleСШАМеждународный проект строительства термоядерного реактораРИА Наука
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