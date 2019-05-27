В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Риски провокаций со стороны Украины, аналогичные той, что была устроена в ноябре прошлого года в Керченском проливе, сохраняются, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", - добавил Кулишов.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.