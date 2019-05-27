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РИА Новости

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Риски провокаций со стороны Украины, аналогичные той, что была устроена в ноябре прошлого года в Керченском проливе, сохраняются, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
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"Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", - добавил Кулишов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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Керченский проливРоссияУкраинаБезопасность
Популярные комментарии
Только в следующий раз никаких арестов а сразу ставить точку!?!)).. Чтоб не было, что дибо назад требовать!((.. Хватит, доброй воли для тех, кто её не ценит!?)).
27 мая, 18:50
Александр Гриненко
2510003
Да хоть всем флотом в России нар на всех хватит. Другое дело,что бы хлеб отработали.Посреди Сибири можно ещё море выкопать.Опыт есть,талант не пропьёшь.
27 мая, 19:03
сергей новоженин
1450002
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