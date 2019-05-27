В Погранслужбе ФСБ заявили о сохранении угрозы диверсий в Крыму

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму сохраняется, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.
"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
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"Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году", - добавил он.