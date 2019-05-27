В Погранслужбе ФСБ заявили о сохранении угрозы диверсий в Крыму

"Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году", - добавил он.