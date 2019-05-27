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РИА Новости

ВТБ и ФРИИ запускают акселератор технологических стартапов

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Банк ВТБ открыл второй набор корпоративного акселератора, нацеленного на поиск и реализацию инновационных пилотных проектов в интересах бизнес-подразделений ВТБ; партнером банка выступит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает пресс-служба ВТБ.
"Итогом предыдущего набора акселерационной программы, завершившейся весной текущего года, стало 15 пилотных проектов, запущенных бизнес-подразделениями банка совместно с технологическими стартапами. Для нового набора принято решение сфокусироваться на поиске проектов и команд, развивающих инструменты b2c-маркетинга, сервисы для розничных клиентов и малого бизнеса, технологии оценки потенциальных заемщиков, сервисы для улучшения работы с клиентами, решения для контакт-центров и отделений банков, сбор и анализ данных", - говорится в сообщении.
Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте, заявки на участие в акселераторе принимаются до 1 августа.
Акселерационная программа рассчитана на 4 месяца. За это время команды получат обратную связь от подразделений банка, смогут протестировать свои технологические решения. В финале команды представят результаты пилотных проектов топ-менеджменту банка. Самые успешные получат возможность применить свое решение в масштабе банка.
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"Такой формат взаимодействия со стартапами позволяет быстро проверить применимость их продуктов и возможность их интеграции в банковскую инфраструктуру, оценить бизнес-эффект и сократить время вывода на рынок новых сервисов для наших клиентов. Запуску программы предшествовало глубокое исследование потребностей функциональных и бизнес-подразделений банка", — приводятся в сообщении слова директора корпоративного акселератора ВТБ Наталии Дегтяревой.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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