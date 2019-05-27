Главному редактору газеты "Родина" в Ставрополе зашили щеку после нападения

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Медики зашили щеку главному редактору газеты "Родина" Николаю Бондаренко, который пострадал в результате нападения психически больного мужчины в Ставрополе, сообщил РИА Новости депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой.
Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, он требовал опубликовать свою статью о Сталине, получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек.
"Ему зашили щеку, она разрезана сильно, он в крови был весь", - сказал Лозовой.
Как сказал РИА Новости один из сотрудников газеты Владимир Таций, нападавший был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он был психически нездоров.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.