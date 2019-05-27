В Подмосковье с июня стартуют масштабные проверки договоров на вывоз ТКО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начнут масштабные проверки исполнения юридическими и должностными лицами обязанности по заключению с региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Организации, не имеющие договоров, образовывают мусор, который не вывозится или вывозится незаконно в непредназначенные для этого места. Мы получаем значительное количество обращений от жителей по поводу несанкционированных навалов мусора, который в том числе образуется по вине таких организаций. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня Госадмтехнадзор начнет проводить тотальные проверки всех юридических лиц и принимать все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены", - цитирует пресс-служба слова Пестова.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться дачным поселкам и СНТ. В случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторами будет применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и до 250 тысяч для юридических лиц.