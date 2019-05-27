Брошенного в московском ТЦ мальчика переведут в учреждение соцзащиты

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мальчика, которого мать бросила в игровой комнате торгового центра в Москве, после больницы переведут в учреждение соцзащиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Женщину задержали. Мальчика передали медикам.

Сразу, как только соцработники узнали о ситуации, они приехали к мальчику, чтобы оказать необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, с мальчиком работает психолог. После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве. Решение о жизнеустройстве несовершеннолетнего будет принято после получения результатов проверки", - сказали в пресс-службе.