На аллее погибших мотоциклистов в Мытищах посадят дуб в память о Доренко

"Он (дуб - ред.) стоит в нашем леспаркхозе. Никто его не высадил еще. Есть у нас руководитель леспаркхоза, она общается с этими байкерами, с этим сообществом. У нас так получилось, что на территории нашего округа создалась некая такая всероссийская площадка, где садят такие деревья, аллеи в память о погибших на мотоциклах. И вот в память о Сергее Доренко дуб этот находится у нас. Он большой, но вот на территории леспаркхоза его еще никто не высаживал", - сообщил пресс-секретарь.