Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера

ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.

О своем желании участвовать в этой борьбе Джавид заявил в Twitter

"Я намереваюсь стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром нашей великой страны. Нам нужно восстановить доверие, привнести единство и создать новые возможности в Великобритании. Прежде всего, мы должны обеспечить Brexit", - заявил министр в видеообращении.

На прошлой неделе о своих намерениях возглавить Консервативную партию и занять пост премьер-министра заявили министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, бывший министр британского МИД Борис Джонсон, глава минздрава Мэтт Хэнкок, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт и бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.