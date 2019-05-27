Москва и Минск к осени подготовят программу действий во внешней политике

"Я думаю, мы к осени подготовим новую программу согласованных действий во внешней политике на 2020-2021 годы. Здесь, я думаю, у нас проблем тоже нет. Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.