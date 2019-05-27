Москва и Минск к осени подготовят программу действий во внешней политике

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия к осени этого года подготовят новую программу действий во внешней политике на 2020-2021 годы, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Я думаю, мы к осени подготовим новую программу согласованных действий во внешней политике на 2020-2021 годы. Здесь, я думаю, у нас проблем тоже нет. Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве.